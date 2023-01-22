مدير مكتب الرئيس الأوكرانى يدعو إلى استمرار تدفق الدعم العسكرى لبلاده

جدة - نرمين السيد - دعا مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكرانى ميخائيلو بودولاك، اليوم الأحد، جميع حلفاء وشركاء أوكرانيا إلى الاتحاد لتزويد أوكرانيا بالموارد اللازمة للحفاظ على الأمن العالمى.





وقال بودولاك فى تصريحات - نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية- "يتعين على الشركاء إدراك حقيقة أن هناك ثقبا فى سفينة العالم والجزء الأوكرانى من طاقم تلك السفينة يقاتل من أجل بقائها طافية". وأضاف المسئول الأوكرانى: " انتظار انتهاء الأزمة لن ينجح هذه المرة، بل ولإنقاذ السفينة يجب على الجميع التصرف بشكل متناسق، وهذا يعنى توفير المزيد من الأسلحة والمال لأوكرانيا". ولفتت وكالة "يوكرينفورم" إلى أن تصريحات بودولاك تأتى بعد عدة تقارير إعلامية تفيد بأن عددًا من الدول لا يمكنها نقل دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا دون موافقة ألمانيا.

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