مراسل «القاهرة الإخبارية» من واشنطن يكشف تفاصيل إطلاق النار بكاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقال "جبر"، خلال ظهوره فى نشرة أخبار القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالية بتوفير كافة الإمكانيات للسلطات المحلية فى ولاية كاليفورنيا، لاستكمال التحقيقات.

وأضاف، أنه يجرى الآن البحث عن القاتل، ومحاولة تحديد هويته، بينما لا توجد أى مواصفات معينة حتى الآن تساعد فى البحث عنه، إذ مايزال هاربا ولا توجد أى معلومات تتوفر عنه.

وتابع، أنه مازال هناك الكثير والكثير من التفاصيل التى تعتبر فى حاجة للكشف عنها، خاصة وأنها الحادثة الخامسة التى تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من نفس النوع، منذ بداية عام 2023.