عاجل.. المستشار الألمانى: على روسيا وضع حد للحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المستشار الألمانى أولاف شولتس، إنه يجب على روسيا وضع حد للحرب فى أوكرانيا.
وأكد شولتس على دعم بلاده لأوكرانيا ماديا وعسكريا، مشيرا إلى أنه اتفق مع ماكرون حول بعض النقاط بشأن الحرب فى أوكرانيا.
وفى سياق آخر أوضح شولتس، أنه يريد أن يتم تقليص استخدام الوقود الأحفورى، موضحا أن ناقش مستقبل أوروبا وتقدمها مع الرئيس الفرنسى، مؤكدا أن تعاون بلاده مع فرنسا مهم لأوروبا.
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