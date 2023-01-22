أستاذ بمعهد الاستشراق فى موسكو: روسيا مستمرة فى عمليتها بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "القليوبى"، خلال ظهوره على قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر خاصية "سكايب"، أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا ستظل مستمرة، حتى تتمكن روسيا من تحقيق أهدافها.
وتابع، أن الاستراتيجية الروسية قائمة بالفعل على أنه لا يمكن لأحد إلحاق الهزيمة بقوة مثل روسيا، مشيرا إلى تردد الغرب فى تسليم أوكرانيا دبابات، ورفض ألمانيا إرسال الدبابات لأوكرانيا.
وأردف، أن تصريحات الجانب الألمانى حول تقديم الدعم لأوكرانيا عندما يكون هذا ضروريا، يعنى الدعم فى حدود منع هزيمة أوكرانيا من روسيا، وإبعاد شبح الحرب عن حلف الناتو.
واستكمل، أن الغرب لا يريد أن تتعرض روسيا لهزيمة، ويريد أن يطيل أمد الحرب لإضعاف روسيا، وعدم توريط نفسه فى حرب مباشرة مع روسيا.
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