مقتل 5 من "داعش" بضربة جوية شمالي العراق
أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأحد، مقتل خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في ضربة جوية شمالي العراق.
وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن الضربة نفذت في قضاء طوزخرماتو شمالي العراق، وإن القوات الخاصة شرعت، بإسناد وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة، في تفتيش المكان الذي استهدفته الضربة، وعثرت على خمس جثث لعناصر من تنظيم داعش، وأسلحة ومخازن عتاد، فضلاً عن مواد لوجستية.
ونوهت إلى أن القوات الأمنية ما زالت تواصل البحث والتفتيش في المكان المستهدف.
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