عاجل.. الشرطة الأمريكية: مطلق النار فى حادث كاليفورنيا رجل آسيوى

جدة - نرمين السيد - ووجه الرئيس الأمريكى جو بايدن، مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" بدعم تحقيقات حادث كاليفورنيا. وقتل 9 أشخاص على الأقل فى حادث إطلاق للنار وقع الليلة الماضية فى مونتيرى بارك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بولاية كاليفورنيا، خلال الاحتفالات بالعام القمرى الصينى الجديد.

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