عاجل.. القاهرة الإخبارية: هبوط طائرة بمطار أثينا بعد إنذار بقنبلة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن طائرة هبطت اضطراريا بمطار أثينا بعد إنذار بوجود قنبلة.



جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الأحد، بأن طائرة هبطت اضطراريا بمطار أثينا بعد إنذار بوجود قنبلة. وذكرت بعض وسائل الإعلام اليونانية، أن طائرة أيرلندية تابعة لشرطة الخطوط "راين إير" هبطت فى مطار أثينا بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة على متنها.

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