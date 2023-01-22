القاهرة الإخبارية: بايدن يوجه FBI بدعم تحقيقات حادث كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وقتل 9 أشخاص على الأقل فى حادث إطلاق للنار وقع الليلة الماضية فى مونتيرى بارك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية بولاية كاليفورنيا، خلال الاحتفالات بالعام القمرى الصينى الجديد.

وقال بوب بويز من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس اليوم الأحد، إن إطلاق النار تم الإبلاغ عنه فى الساعة 10:22 مساء بالتوقيت المحلى، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

ومونتيرى بارك هى مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 60 ألف نسمة مع وجود عدد كبير من السكان الآسيويين وتبعد حوالى 16 كيلومترا عن وسط مدينة لوس أنجلوس.