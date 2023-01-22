رئيس الوطنى السودانى للقاهرة الإخبارية: تنوع العرقيات سبب الأزمة السياسية

جدة - نرمين السيد - قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى، إن السودان لديه ملفات عديدة معقدة، ولا يستطيع طرف واحد حلها منفردًا، وإن الأمور تحتاج إلى تكاتف الجميع للخروج بالسودان من ذلك المأزق.





وأضاف، فى لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المشهد الأمنى والاقتصادى فى السودان يحتاج دراسة، وأنه على الجميع تقديم التنازلات للخروج من الأزمة.

وأشار "زين" إلى أن السودان يمر بأزمة سياسية عميقة، ترجع إلى تنوع الاعتقادات والثقافات والعرقيات، ولابد من مخاطبة كل الأطياف السودانية، خاصّة المكون الاجتماعى، وعلى الدولة تلبية كل مطالب الشعب برؤية موحدة.

وأكد رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى أن تحقيق أمانى الشعب يحتاج إلى بناء الثقة والتنازل من جميع الأطراف والمكونات السياسية.

ويرى "زين" أن هناك أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين فى السودان، وأنه على الجميع الجلوس والتحاور للخروج برؤية موحدة، وإذابة الجليد ومحاولة بناء الثقة من أجل السودان.