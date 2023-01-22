العالم اليوم - "لا نزال في يناير"... هالاند يتجاوز محمد صلاح ويكتب التاريخ

انتم الان تتابعون خبر "لا نزال في يناير"... هالاند يتجاوز محمد صلاح ويكتب التاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 07:20 مساءً - تمكن مهاجم نادي مانشستر ستي الإنجليزي، إرلينغ هالاند، الأحد، من تحطيم الرقم الذي أحرزه النجم المصري، محمد صلاح، والكوري الجنوبي هيونغ مين سون، الموسم الماضي في حصيلة الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وخلال مواجهة مانشستر ستي مع وولفرهامبتون، ضمن المرحلة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز هالاند 3 أهداف، وهو رابع "هاتريك" يحرزه في الموسم الحالي.

وكافئ المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المهاجم النرويجي، في الدقيقة الـ60 من عمر المباراة بعد أن أكمل ثلاثيته، بأن أراحه حيث أبدله بالأرجنتيني جوليان ألفاريز.

وانتهت المباراة بنتيجة 3- صفر.

وبهذا الهاتريك، يرفع هالاند حصيلته من الأهداف خلال الموسم الحالي إلى 25 هدفا، متجاوزا رقم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول وهيونغ مين سون في توتنهام، الموسم الماضي، عندما سجلا فيه 23 هدفا.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية على موقعها الإلكتروني "إن هالاند حطم الأرقام رغم أننا لا نزال في يناير، وخلال 20 مباراة فقط للنادي و19 ظهورا له في الموسم، نظرا لغيابه عن مباراة مع ليسترستي في أكتوبر بسبب الإصابة".

ووصف الصحيفة نجم مانشستر ستي بـ"ماكينة الأهداف التي لا يمكن وقفها".

ولدى هالاند 18 مباراة في الدوري الإنجليزي، مما يجعل الفرصة أمامه ليحطم الأرقام، ويصبح أكثر اللاعبين تهديفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال الرقم القياسي حتى الآن لدى أندي كول في نادي نيوكاسل في موسم 1993/1994، عندما أحرز 34 هدفا.