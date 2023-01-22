هولندا تحظر تربية حيوانات أليفة بسبب مشاكلها الصحية..القطط الأسكتلندية الأبرز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 06:29 مساءً - قالت الحكومة الهولندية، إنها تريد حظر تملك وتربية الحيوانات الاليفة مثل الكلاب ذات الوجه المسطح، والقطط ذات الأذنين المطوية "القطط الاسكتلندية"، التى تبدو لطيفة لكنها تعاني من مشاكل صحية "بائسة"، حيث قالت وزيرة الزراعة الهولندية بيت أديما، الجمعة، إنه سيسعى لحظر ملكية سلالات المصممين وحظر صورهم في الإعلانات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لما نشره موقع "france24".

وقالت أديما، في بيان: "نجعل الحياة بائسة بالنسبة للحيوانات البريئة فقط لأننا نعتقد أنها جميلة ولطيفة"، وأضافت: "هذا هو السبب في أننا نتخذ اليوم خطوة كبيرة نحو هولندا حيث لا يوجد حيوان أليف يعاني من مظهره أو مظهرها، على الرغم من الإطلالات المرغوبة التي جعلتها مفضلة لدى المشاهير ولاعبا أساسياً بين المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه الحيوانات الأليفة تعاني من مجموعة من الظروف الصحية".