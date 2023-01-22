رئيس الوطنى السودانى للقاهرة الإخبارية: الاتفاق الإطارى محاولة لحل الأزمة

جدة - نرمين السيد - قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى، إن المحاولة التى تجرى حاليا من خلال الاتفاق الإطارى الذى تم التوقيع عليه فى 5 ديسمبر، هى محاولة على الطريق لحل الأزمة، لكنها مازالت منقوصة.





وأضاف "زين"، خلال استضافته فى برنامج "لقاء خاص"، مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأزمة السياسية الحالية تؤثر على كافة مناحى الحياة فى السودان. وتابع، أن هذه الأزمة تؤثر على المستوى الاقتصادى، السياسى، الاجتماعى، الأمنى، ما يزيد الحياة فى المجتمع السودانى، تعقيدا يوما بعد يوم. وأردف، أنه بسبب هذا التعقيد، فإن هناك كثرة فى المساعى والمبادرات للخروج من هذه الأزمة العميقة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى التوافق المطلوب للخروج منها.

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