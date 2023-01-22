رئيس الوطنى السودانى يكشف لـ القاهرة الإخبارية أسباب تفاقم الأزمة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح زين، فى حوار خاص لـ "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أنه توجد أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين بالسودان. وتعرض قناة "القاهرة الإخبارية" على مدار 10 أيام حوارات مفصلة مع جميع أطراف العملية السياسية فى السودان.

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