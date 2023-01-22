رئيس الوطنى السودانى لـ القاهرة الإخبارية: نسعى لإقامة دولة ديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زين، فى حوار خاص لـ "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أن الصراعات بين المكونات السياسية تزيد من الأزمة الحالية.

وأوضح رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى أنه يجب على الجميع تقديم تنازلات للخروج من الأزمة، مشيرا إلى أنه لا يتهم أحد بالخيانة ويحترم آراء المخالفين.