جدة - نرمين السيد - وأكد زين، فى حوار خاص لـ "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أن دعوة القاهرة للحوار فرصة لبناء الثقة بين السودانيين. ودعا رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى إلى استمرار الحوار بين كل القوى السياسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوطنى السودانى لـ القاهرة الإخبارية: نرحب بالدعوة المصرية للحوار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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