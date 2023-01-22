رئيس الوطنى السودانى لـ القاهرة الإخبارية: يجب على الجميع تقديم تنازلات

جدة - نرمين السيد - وأضاف زين، فى حوار خاص لـ "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى جمال عنايت، أنه "علينا أن نجلس جميعا على طاولة للنقاش وتعديل الاتفاق الإطارى".

وأوضح رئيس الحزب الوطنى الاتحادى السودانى، أن كل طرف لديه تقديرات مختلفة تجاه بعض المواقف.