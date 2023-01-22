وصول أول رحلة مباشرة من الصين لـ إندونيسيا بعد رفع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وهبط ما لا يقل عن 210 أشخاص من على متن الطائرة التى تديرها شركة "ليون إير" الإندونيسية والقادمة من شنتشن فى مقاطعة جوانجدونج جنوب الصين، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

وقال بعض السياح الصينيين الذين وصلوا إلى المطار فى بالى، إنهم سعداء بإتاحة الفرصة لهم للسفر دوليا مرة أخرى، بعد أن أنهت الصين قيودها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا.

وجاءت الرحلة عقب قرار الحكومة الصينية برفع قيود السفر التى أعلنت فى 8 يناير الجارى وتزامنت مع بداية العام القمرى الجديد الذى يصادف اليوم الأحد.

وتستهدف إندونيسيا 255 ألف سائح من الصين فى عام 2023.

يُذكر أن الصين كانت قد أعلنت فى الشهر الماضي، بشكلٍ مفاجئ نهايةَ العمل باستراتيجية صفر-كوفيد، كما فتحت حدودَها، وتوقفت السلطاتُ عن إجراء الاختبارات المكثفة وتدابير الإغلاق والحجر المطولة، كما عملت على إعادة تصنيف كوفيد-19 إلى مرض معد من الفئة "بى"، ما يسمحُ للسلطات بالتخفيف من إجراءات الترصد.