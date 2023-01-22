تفويج 100 مليون مصلٍ من وإلى المسجد الحرام منذ بداية العام الهجرى

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، اليوم الأحد، إن إحصائية التفويج من بداية العام الهجرى الحالى وحتى الآن بلغت أكثر من 100 مليون مصل دخولا وخروجا إلى المسجد الحرام، بتكرار مرات الدخول والخروج، وبلغ عدد من تم تمكينهم من الصلاة بحجر إسماعيل مليونا و193 ألفا منذ بداية العام.





جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الثانية من الملتقى العلمى الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة الذى تنظمه جامعة أم القرى ممثلة بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، حيث أشار إلى تقديم خدمات التنقل بالعربات إلى أكثر من مليون و500 ألف ضيف خلال عام واحد، مضيفا أنه تم تدشين أكثر من 50 عربة كهربائية لنقل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة بالمسجد النبوى ضمن مشروع تحسين تجربة كبار السن وذوى الإعاقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس". ونوه "السديس" بأن الرئاسة تستهدف خلال العام المالى 2023 عددًا من المشروعات لتطوير هذه الخدمات، وتوثيق الشراكة من خلال زيادة المتطوعين بالحرمين الشريفين، وتمكين طالب خدمة العربات من الطلب المسبق إلكترونيا قبل وصوله للمسجد الحرام، وتوفير خدمة "التطويف" إلكترونيا من خلال الإدارة العامة للتطويف، موضحا أن عدد الخدمات الإلكترونية التى توفرها الرئاسة 62 خدمة إلكترونية، وأنه تم إطلاق خلال جائحة كورونا منصة منارة الحرمين الشريفين لنقل خطب ودروس وتلاوات الحرمين، وبلغ عدد المستفيدين منها بمختلف أنحاء العالم خلال العام الماضى أكثر من 300 مليون مستفيد. وأشار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى إلى أن الرئاسة تسعى إلى إتمام مشروع الحرم الذكى الذى سيشمل فى بدايته 48 نظاما وخدمة، منها 29 نظاما ضمن إدارة المرافق، و19 خدمة ضمن نظام خدمات المستفيدين، ومن أهمها: نظام الاتصالات الموحد، ونظام إدارة المرافق الذكى، ونظام إدارة الإنذارات والحالات، ونظام إدارة الحشود.

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