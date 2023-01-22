القاهرة الإخبارية.. البرازيل والأرجنتين تعتزمان مناقشة تبنى عملة موحدة

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن البرازيل والأرجنتين تعتزمان البدء فى خطوات إطلاق الأعمال التحضيرية لتبنى عملة موحدة، خلال الأسبوع الجارى، كما ذكرت القناة أن الخطة التى ستُناقش فى قمة ببوينس أيرس، هذا الأسبوع، ستركز على كيف يمكن للعملة الجديدة التى تقترح البرازيل تسميتها «سور» أن تعزز التجارة الإقليمية وتقلل الاعتماد على الدولار الأمريكى.





وكان سيرخيو ماسا، وزير الاقتصاد الأرجنتينى، قد ذكر أنه سيكون هناك قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لعملة مشتركة، بما يشمل كل شئ من الأمور المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنكين المركزيين، كما سبق وأن أجرى سياسيون من البلدين مناقشات حول الفكرة عام 2019، لكنها قوبلت باعتراض من البنك المركزى البرازيلى فى ذلك الوقت. وجاء فى التقرير أن المبادرة ستنطلق كمشروع ثنائى فى البداية على أن يتم توسيعها لاحقًا، لدعوة دول أخرى من أمريكا اللاتينية، مضيفًا أنه من المتوقع صدور إعلان رسمى خلال زيارة الرئيس البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى الأرجنتين التى تبدأ مساء اليوم.

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