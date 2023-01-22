العالم اليوم - للمرة الثانية في أسبوع.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور

انتم الان تتابعون خبر للمرة الثانية في أسبوع.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 05:22 مساءً - أفادت وكالة تريبيكا للشحن، يوم الأحد، بتعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور التركي، بسبب عطل في سفينة، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

وذكر تقرير نشرته الوكالة أن عطلا أصاب دفة التوجيه بالسفينة "فوس أبوللو" التي ترفع علم جبل طارق خلال عبور المضيق، وأن زورق قطر يقدم لها الدعم. وفق رويترز.

ويوم 16 يناير، تعطلت حركة الملاحة في مضيق البوسفور، نتيجة جنوح سفينة لنقل البضائع في الممر الملاحي، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعد أن جرّت 3 قاطرات السفينة الجانحة في المضيق حتى أعادتها لمسارها.

يذكر أن مضيق البسفور يربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة ويبلغ طوله 30 كم، ويتراوح عرضه بين 550 متر و3000 متر.