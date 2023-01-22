إضراب 9400 عامل بريد يعطل وصول 4 ملايين خطاب وطرد بألمانيا

وقال عربى مرزوق، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من برلين، إن عدد عمال البريد الذين استجابوا لدعوات الإضراب وصل إلى نحو 9400 موظف، مما أدى لعدم توصيل أكثر من 3 ملايين خطاب وأكثر من مليون طرد فى ألمانيا، لافتًا إلى أن عدد العمال المضربين يمثلون ثلث قوة العمال بالبريد، وهناك طلب محدد من العمال بضرورة زيادة المرتبات بنسبة 15%، لكن شركة البريد فى ألمانيا تتفاوض حول هذا الأمر.
ومن جانبه، قال ميسرة بكور، مدير المركز العربى للدراسات، من برلين، إن اضراب عمال البريد تحذيرى فقط، موضحًا أن هناك أكثر من 160 ألف موظف، إذ تعتمد ألمانيا على المراسلات البريدية، وأن السبب الرئيسى للإضراب هو المطالبة بارتفاع الأجور بنسبة 15%، حسبما ذكرت نقابة البريد.
وأشار بكور، إلى أن هذا ليس الإضراب الأول التى تشهده ألمانيا، إذ شهدت إضراب عمال القطارات وسائقى الحافلات، والسبب الرئيسى لتلك الإضرابات هو ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع مستوى المعيشة وانخفاض الأجور وعدم تناسبها مع عدد ساعات العمل.
وأوضح مدير المركز العربى للدراسات، أن الإضرابات تنعكس بشكل كلى على الاقتصاد الألمانى، لأنها تعتمد على الضرائب والموظف الذى لا يعمل لا يدفع ضرائب، وهناك شركات كثيرة أفلست، وبلغ عددها نحو 600 شركة صغيرة ومتوسطة، وهذا انعكس على الضرائب.
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