نتنياهو يقيل وزير الداخلية الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أبطلت يوم الأربعاء الماضى، قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، بتعيين رئيس حزب شاس أرييه درعى وزيرا.
وبعثت المستشارة القضائية للحكومة، جالى بهاراف ميارا، رسالة إلى نتنياهو فى أعقاب قرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين درعى وزيرا، وشددت على أن نتنياهو لا يمكنه تولى منصبى درعى كوزير للداخلية والصحة، بسبب خضوعه لمحاكمة فى مخالفات جنائية يتهم فيها بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وأن عليه تعيين شخصين مكان درعي.
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