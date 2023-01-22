وزير ألمانى: فصل اقتصادنا عن السوق الصينية يضر بالوظائف فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير المالية الألمانى كريستيان ليندنر، إن بلاده تعمل على استراتيجية جديدة تجاه الصين، وتنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية، كما تهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى فى آسيا، التى تعد الشريك التجارى الأول للبلاد منذ عام 2016، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد.





وأشار وزير المالية الألمانى، إلى ضرورة عمل ألمانيا على تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجى، موضحًا أن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدى إلى فقد وظائف فى أكبر اقتصاد بأوروبا، قائلاً: "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون فى مصلحة الوظائف فى ألمانيا"، وشدد على ضرورة تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك. وأشار ليندنر، إلى أن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد سياسة تجارية جديدة تجاه الصين، لتقليل الاعتماد على المواد الخام والبطاريات وأشباه الموصلات الصينية، متعهدًا بأنه لا مزيد من السذاجة فى التعاملات التجارية مع بكين وأن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيًا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة.

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