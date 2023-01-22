فنلندا تعلن تجميد أصول روسية قيمتها 187 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وقالت ساريوارا - إن "مسائل الأصول المجمدة تقوم بحلها دائرة تحصيل الديون.. وفى الوقت الحالى جمدت الدائرة حسابات وممتلكات روسية بقيمة 187 مليون يورو". وأضافت ساريوارا أن الحديث يدور عن ممتلكات وأسهم وسيارات ويخوت وطائرات تم تجميدها. وبعد بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا زاد الغرب ضغوطاته على موسكو، وجمد أصولا روسية بقيمة مئات المليارات. وفرض الاتحاد الأوروبى 9 حزم من العقوبات على روسيا، بما فيها حظر تصدير الفحم والنفط الروسى إلى البلدان الأوروبية.

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