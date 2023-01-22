العالم اليوم - بقميص النصر على أرض الملعب.. ترقب "للظهور الأول" لرونالدو

انتم الان تتابعون خبر بقميص النصر على أرض الملعب.. ترقب "للظهور الأول" لرونالدو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 04:20 مساءً - يستعد عشاق كرة القدم بشكل عام، ومحبو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل خاص، لمتابعة مشاركته الأولى في الملاعب السعودية، وذلك من خلال مواجهة النصر والاتفاق، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 200 مليون يورو في السنة، على أن يسري العقد حتى يونيو 2025.

وسيشارك النجم البرتغالي في مهمته الأولى مع فريقه الجديد، على ملعب "مرسول بارك"، حيث يأمل في قيادة النصر لاستعادة صدارة الدوري، بعد فوز الاتحاد على الفيحاء وتقدمه للمركز الأول برصيد 31 نقطة.

ويتقدم الفيحاء بفارق نقطة واحدة عن النصر، الذي لعب مباراة أقل، وبالتالي فإن التغلب على الاتفاق سيعيد النصر إلى الصدارة.

وجذبت المباراة المرتقبة أنظار العالم، إذ نفدت التذاكر بسرعة، فيما تهافتت مجموعة من القنوات الرياضية الأوروبية والعالمية للحصول على حقوق بثها.

وتأتي هذه المباراة بعد تميز "الدون" خلال مباراة كأس موسم الرياض، التي جمعت نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جرمان الفرنسي، حيث يلعب نخبة من أكبر نجوم العالم، وعلى رأسهم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليونيل ميسي، والفرنسي كيليان مبابي.

وسجل رونالدو هدفين في المباراة، وحصل على جائزة "رجل المباراة".

يذكر أن النجم البرتغالي شارك في 949 مباراة رسمية على مستوى الأندية التي لعب بها (سبورتنغ لشبونة، ومانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس) بجميع المسابقات منذ احترافه كرة القدم. وخلالها، سجل 701 هدف وصنع 223 هدفا.