قتلى وجرحى بإطلاق نار بلوس انجلوس

قتلى وجرحى بإطلاق نار بلوس انجلوسلقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص مصرعهم وأصيب تسعة آخرون، اليوم الأحد، في حادث إطلاق نار في مدينة مونتيري بارك بالقرب من لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الحادث وقع خلال احتفالات السنة الصينية الجديدة في منطقة تضم شركات أجنبية، فيما أفادت شرطة مدينة لوس أنجلوس، بأن مطلق النار ما يزال طليقا، ولم تعرف دوافع الهجوم بعد.

الجدير ذكره أن الولايات المتحدة تشهد حوادث إطلاق نار متكررة ويذهب ضحاياها عشرات الآلاف سنويا في ظل تفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي وتقاعس الحكومات الأمريكية عن إيجاد حلول لهذه الظاهرة.