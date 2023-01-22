وقال بوب بويز من إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس اليوم الأحد، إن إطلاق النار تم الإبلاغ عنه فى الساعة 10:22 مساء بالتوقيت المحلي، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
ومونتيرى بارك هى مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 60 ألف نسمة مع وجود عدد كبير من السكان الآسيويين وتبعد حوالى 16 كيلومترا عن وسط مدينة لوس أنجلوس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 9 أشخاص فى حادث إطلاق النار بـ كاليفورنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.