نتنياهو يُقيل أريه درعي من منصبيه في الحكومة الإسرائيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 02:33 مساءً - أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رئيس حزب شاس، أرييه درعي، من منصبيه كوزير للداخلية والصحة.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن نتنياهو أقال “درعي” من منصبه كوزير في الحكومة، بعد قرار المحكمة العليا.

وشارك “درعي” في جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، حول الإصلاحات في الأنظمة الصحية، حيث شكره “نتنياهو” على المصادقة على سلة الأدوية، قبل أن يٌقيله.

وشارك “درعي” في جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، حول الإصلاحات في الأنظمة الصحية، حيث شكره “نتنياهو” على المصادقة على سلة الأدوية، قبل أن يٌقيله.

وكانت المحكمة العليا قد قضت أن تعيين “درعي” لا يقع في دائرة المعقول إلى حد كبير، وأنّ شائبة شابت التعديل الذي أدخل على قانون الأساس، ما سمح بهذا التعيين، ولذا اعتبرته لاغيًا.

وهذا القرار أدخل الائتلاف الحكومي اليميني الإسرائيلي في مأزق خطير، حيث هناك خشية من انسحاب حزب “درعي” من الائتلاف، وبالتالي سقوط الحكومة.