تفاصيل جديدة فى حادث إطلاق النار بـ ولاية كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن إطلاق النار وقع قرب موقع للاحتفال بالعام القمرى الصينى الجديد، فى مونتيرى بارك، حيث شارك عشرات الآلاف فى المهرجان.
وأفادت شرطة المدينة، أن مطلق النار لا يزال طليقا ولم تعرف دوافع الهجوم بعد.
ومونتيرى بارك مدينة فى مقاطعة لوس أنجلوس، تبعد نحو 11 كيلومترًا عن وسط المدينة.
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