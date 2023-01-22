تايانى: نسعى للسلام فى البحر المتوسط ونتعاون مع مصر فى ملف الطاقة

وأضاف تايانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات والروابط التى كانت موجودة بين مصر وإيطاليا، لافتا إلى خطة أوروبية كبيرة يبرز فيها الدور الإيطالى.
وأشار وزير الخارجية الإيطالى إلى رغبة بلاده فى إنشاء مركز للطاقة فى أوروبا يكون قائم على العلاقات مع دول المتوسط المهتمة بهذا المجال، مضيفا أن ذلك التعاون سيعمل على وقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا رغبة بلاده فى أن تكون محاور جيد فى شرق المتوسط، سواء فى ملف الطاقة أو إنهاء الهجرة غير الشرعية.
وأعرب تايانى عن تفاؤله بدور مصر فى ملف الطاقة، مؤكدًا أن مصر ستصبح أحد المتحاورين الأساسيين مع إيطاليا فى ملف الطاقة، مضيفًا أن هناك رؤى كثيرة مشتركة بين مصر وإيطاليا فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن إيطاليا هى الدولة الصناعية الثانية فى أوروبا، لذا فوجود الشركات الصناعية الإيطالية فى البحر المتوسط يساهم فى حل مشكلة الطاقة، لافتًا إلى أن بلاده تتعاون مع مصر فى هذا المجال كونها أحد أهم مصدرى الطاقة.
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