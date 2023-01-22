القاهرة الإخبارية: تعليق حركة الملاحة بـ مضيق البوسفور بسبب عطل بسفينة

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن حركة السفن فى مضيق البوسفور، كانت قد توقفت أيضا منذ أسبوع، وذلك بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا، قبل أن تعود حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعد أن جرّت 3 قاطرات السفينة الجانحة فى المضيق حتى أعادتها لمسارها.

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