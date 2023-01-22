حركة الشباب تعلن مسؤوليتها عن هجوم مقديشو

جدة - نرمين السيد - وبحسب القناة الإخبارية، سارعت قوات الأمن الصومالية إلى تطويق محيط بلدية مقديشو تحسبا لأية عمليات أخرى، مشيرة إلى أن القوات أنقذت مسؤولين وموظفين من الهجوم.

وكان دوى انفجار سُمع بالقرب من مكتب رئيس البلدية فى العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، أعقبه إطلاق نار.