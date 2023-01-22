وزير الخارجية الإيطالى: نسعى مع مصر لشراكات اقتصادية كبيرة

جدة - نرمين السيد - أكد أنطونيو تايانى، وزير الخارجية الإيطالى، أن اللقاءات التى عقدت اليوم مع المسؤولين المصريين تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا، متابعا "نسعى مع مصر لشراكات اقتصادية كبيرة".





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