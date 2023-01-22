فلسطين: وقف إجراءات الاحتلال أحادية الجانب المدخل الوحيد لتحقيق التهدئة

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية بترجمة المواقف والمطالبات إلى أفعال وإجراءات كفيلة بممارسة ضغط حقيقى على الحكومة الإسرائيلية، لوقف انتهاكاتها وتصعيدها الراهن فى ساحة الصراع قبل فوات الأوان.





ودعت الوزارة، فى بيان صحفى، المجتمع الدولى والإدارة الأمريكية لطرح مبادرات ملزمة للجانب الإسرائيلى من شأنها وقف جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب، وغير القانونية، وتحقيق التهدئة كمقدمة لاستعادة الأفق السياسى لحل الصراع.

وأدانت انتهاكات سلطات الاحتلال وقواتها والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم، ومنازلهم، وممتلكاتهم، ومقدساتهم، فى حرب إسرائيلية رسمية مفتوحة على الشعب الفلسطينى عامة، وفى القدس، وعموم المناطق المصنفة (ج) بشكل خاص.

وحذرت الوزارة من خطورة انتهاكات الاحتلال التى باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطينى بشكل يومي، واعتبرتها إصرارا إسرائيليا على تصعيد الأوضاع فى ساحة الصراع، واستخفافا بالمواقف والمطالبات الدولية والإقليمية الداعية لوقفه، وتحقيق التهدئة، لإفساح المجال أمام الجهود الدولية لإعادة بناء الثقة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وأكدت الخارجية أن وجود الاحتلال واستمراره هو السبب الرئيس لاستمرار الصراع، وما ينتج عنه من توترات فى المنطقة، كما أن الوجود غير القانونى للمستوطنين فى أرض دولة فلسطين واستباحتهم لها، والاستيلاء على كل ما يرغبون بالاستيلاء عليه بحماية وإسناد وقوة جيش الاحتلال يمثل برميل البارود الذى يهدد بتفجير ساحة الصراع فى أى لحظة، خاصة أن المستوطنين لا يكتفون بسلب الأرض الفلسطينية، بل ويحاولون سلب الروح والحياة من الإنسان الفلسطينى فى ظل صمت دولى مريب.