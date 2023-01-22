وزير الخارجية الإيطالى: مصر ذات دور محورى فى المنطقة

وأضاف تايانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، أن ثمة توافق مصرى إيطالى على كافة الأصعدة، معربا عن دعم بلاده لجهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية.
وتابع وزير الخارجية الإيطالى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحديات كبيرة بمنطقة البحر المتوسط، ونحن معنيون بمواجهة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك خطة أوروبية كبيرة لاستقرار منطقة المتوسط، مؤكدا أن بلاده تسعى للسلام والاستقرار بالمنطقة.
كما أكد سعى بلاده للتعاون الاقتصادى خصوصا فى قطاعى الزراعة والصناعة، مشيرا إلى أن هناك توافق على ضرورة تحقيق الأمن الغذائى.
كما أعرب عن تطلع بلاده أن تكون مصر ملتقى للطاقة، قائلا إن "مصر ذات دور محورى أيضا بمجال الطاقة، ونحن متفائلون للغاية من دور مصر بقضايا الطاقة".
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