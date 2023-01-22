10 قتلى و9 جرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 يناير 2023 12:33 مساءً - أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد، بمقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله، إن قوات الشرطة استُدعِيت إثر وقوع إطلاق نارمساء السبت، قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وأوضحت الصحيفة، أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء الـ(06:00 بتوقيت غرينتش).

وقالت شرطة مدينة لوس أنجلوس، إن "مطلق النار ما يزال طليقًا"، ولم تعرف دوافع الهجوم بعد.

وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق أمس.

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس أنجليس تبعد نحو 11 كيلومترًا عن وسط المدينة.