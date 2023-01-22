القاهرة الإخبارية: دوى انفجارات بمقر بلدية مقديشو

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل لها، بسماع دوى انفجارات بمقر بلدية العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد اقتحام بعض المسلحين، مشيرة إلى أن عمدة البلدية لم يكن موجودا أثناء الهجوم المسلح.





يشار إلى أنه فى وقت سابق، هاجمت حركة "الشباب" الإرهابية قاعدة عسكرية فى إقليم شبيلى الوسطى جنوب شرقى الصومال مما أسفر عن مقتل قائد عسكرى وعدد من الجنود. وأوضحت مصادر أن "القاعدة العسكرية استُهدفت بسيارات مفخخة قبل اندلاع اشتباكات بين المهاجمين والقوات الحكومية التى كانت داخلها".

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