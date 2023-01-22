تحذير ألمانى جديد بشأن الصين

جدة - نرمين السيد - قال كريستيان ليندنر، وزير المالية الألمانى، اليوم الأحد، إنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجى، لأن فك الارتباط بالسوق الصينية، سيؤدى إلى فقد وظائف فى أكبر اقتصاد بأوروبا، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".





وبحسب القناة الإخبارية، تعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى فى آسيا، التى تعد الشريك التجارى الأول للبلاد منذ عام 2016. ونقلت صحيفة "فيلت ام زونتاج"، عن الوزير الألمانى، قوله إن "فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون فى مصلحة الوظائف فى ألمانيا". وقال فيلت، إنه لا بد وأن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود المقبلة، مضيفًا: "لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك".

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