تحذيرات مهمة من السلطات اليابانية للمواطنين بسبب حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - حذرت السلطات اليابانية اليوم الأحد، المواطنين من الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة وهطول الثلوج فى معظم الأنحاء الشمالية والغربية للبلاد بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس المقبلين.





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر فى مناطق كثيرة بشرق وغرب اليابان، فيما قد تتسبب الثلوج الكثيفة فى عرقلة حركة المرور وتجمد أنابيب المياه. وتابعت الشبكة أنه من المتوقع أن تحدث عواصف ثلجية وأمواج عالية على طول بحر اليابان وفى محافظة أوكيناوا، كما حثت السلطات المواطنين على متابعة أحدث معلومات الطقس والاستعداد للثلوج ودرجات الحرارة المنخفضة.

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