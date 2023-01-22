لوجانسك: كييف تنقل مدرعاتها الغربية إلى دونباس

جدة - نرمين السيد - أفاد المسؤول العسكرى بمنطقة لوجانسك الشعبية، أندريه ماروتشكو، اليوم الأحد، بأن القوات الأوكرانية تنقل المعدات العسكرية المدرعة غربية الصنع من منطقة خاركوف باتجاه مدينة سفاتوفو فى دونباس.





وقال المسؤول: "إنه تم رصد نقل المركبات المدرعة بواسطة قطارين إلى مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركوف، كما يتم تفريغ الأنواع الغربية من المركبات المدرعة فى المحطة هناك وإرسالها فى اتجاه التجمع السكاني". يذكر أن القوات الأوكرانية تقصف منطقتى كريمينايا وسفاتوفو بشكل منتظم وتحاول اختراق الدفاعات فى هاتين المنطقتين.

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