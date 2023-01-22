رئيس الوزراء اليابانى يزور كييف منتصف الشهر المقبل

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها، إن رئيس الوزراء اليابانى يخطط أيضا لتفقد مناطق فى أوكرانيا، حيث وقع القتال فى وقت سابق.
وأشارت صحيفة "يوميورى"، إلى أن زيارة أوكرانيا مهمة بالنسبة لكيشيدا فيما يتعلق برئاسة اليابان لمجموعة السبع (G7) هذا العام، وأوضحت أن الرحلة يمكن أن تظهر المشاركة النشطة لطوكيو فى عملية تقديم المساعدة إلى كييف.
وبحسب الصحيفة، فإن السلطات اليابانية لا تزال تستكشف إمكانية تنظيم الرحلة الخارجية من وجهة نظر أمنية، وتنظر فى إمكانية دخوله إلى أوكرانيا عبر أراضى بولندا المجاورة كخيار رئيسى.
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