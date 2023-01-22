جدة - نرمين السيد - وقال إنه "بسبب الإجراءات الروسية لمنع صادراتنا الغذائية تم قطع الشحنات إلى النصف حيث تصطف أكثر من 100 سفينة تنقل الطعام بالقرب من مضيق البوسفور لأنهم بحاجة إلى التفتيش وتعرقل روسيا هذا التفتيش، فالسفن محتجزة لأسابيع وهذا يعنى ارتفاع الأسعار بالنسبة لأوروبا وآسيا وهو ما يعنى تهديدا متزايدا بعدم الاستقرار الاجتماعى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: على العالم مواجهة منع روسيا للصادرات الغذائية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.