مستوطنون يقتحمون مجددا باحات الأقصى بحماية الاحتلال

جدة - نرمين السيد - اقتحم مستوطنون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وتجولوا فى باحاته، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال على بوابات الأقصى وفى البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.





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