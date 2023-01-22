«القاهرة الإخبارية»: قتلى ومصابون فى إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وكانت وسائل إعلام أمريكية أكدت وقوع إطلاق نار فى حديقة بكاليفورنيا منذ قليل. ويأتى الحادث بعد أيام من حادث إطلاق نار شهدته كاليفورنيا، قُتل فيه 6 أشخاص، بينهم رضيع.

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