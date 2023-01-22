القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الألمانى الجديد يزور أوكرانيا قريبا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة الألمانية، قد أعلنت تعيين بوريس بيستوريوس، وزيرا للدفاع بديلا للوزيرة المستقيلة كريستينا لامبريشت.

يشار إلى أن لامبريشت كانت قد تعرضت فى الآونة الأخيرة لانتقادات شديدة بسبب تعليقاتها المثيرة للجدل حول الحرب فى أوكرانيا، إذ قالت فى وقت سابق إنها ممتنة لكل "اللقاءات" التى سمحت لها الحرب فى أوكرانيا بإجرائها.

كذلك، فى يناير 2022، تعرضت لانتقادات لإعلانها إرسال 5 آلاف خوذة إلى أوكرانيا، التى كانت تطالب وقتذاك بأسلحة ثقيلة لحماية نفسها من صراع محتمل مع روسيا.