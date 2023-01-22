العالم اليوم - أوكيو تعتزم طرح 49% من أبراج للطاقة في بورصة مسقط

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 يناير 2023 11:22 صباحاً - تعتزم شركة الطاقة العمانية "أوكيو" طرح 49 بالمئة من أسهمها في شركتها التابعة "أبراج لخدمات الطاقة" للاكتتاب العام الأولي في بورصة مسقط، بحسب بيان الأحد.

وقالت شركة التنقيب عن النفط "أبراج لخدمات الطاقة" في البيان المنشور على موقعها الإلكتروني، إن الهدف من الاكتتاب العام هو "تعزيز الأسواق المالية العمانية ورفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين".

يذكر أن أبراج التي تأسست عام 2006، وتعمل في خدمات حفر وصيانة آبار النفط والغاز البرية في عمان، مملوكة بالكامل بشكل غير مباشر إلى مجموعة "أوكيو" العمانية، وعقب الانتهاء من الاكتتاب، ستحتفظ "أوكيو" بحصة 51 بالمئة على الأقل في أبراج بشكل غير مباشر، بحسب البيان.

ووفقا للجدول الزمني لعملية الاكتتاب، فإنه من المتوقع إدراج الشركة في بورصة مسقط في مارس 2023. وكانت وكالة بلومبرغ ذكرت في سبتمبر أن الاكتتاب العام قد يجمع ما يصل إلى 500 مليون دولار.

ويتولى إدارة الطرح كل من البنك الأهلي العماني، والمجموعة المالية هيرميس، والبنك الوطني العماني.

وبحسب البيان فإن أبراج للطاقة تعتزم توزيع أرباح بنسبة 85 بالمئة من أرباح عام 2022، خلال العام الجاري.

وبلغت إيرادات أبراج في العام الماضي 125 مليون ريال عماني (323 مليون دولار)، وبلغ العائد على حقوق الملكية 13.6 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بحسب البيان.

وقال عياد البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة أبراج لخدمات الطاقة، في البيان إن "الاكتتاب يأتي في لحظة حاسمة من تاريخ عمان؛ إذ يشكل مؤشرا على انفتاح الاقتصاد العماني على الخارج وتوجهه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

وأضاف أن "أبراج تسعى من خلال الابتكار والبحث والتطوير إلى توظيف قدراتها المتقدمة في مجال حفر الآبار لدعم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تلبية الطلب العالمي على النفط والغاز الطبيعي".