القوات الروسية تسيطر على منطقة أوكرانية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أن مقاتلى "فاجنر" العسكرية الخاصة سيطروا على قرية كراسنو بولى الكائنة شمال قرية سول، ولا يزال هجومهم مستمرا فى وقت واحد من عدة اتجاهات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - أن القوات الروسية قد حررت منطقة كليشيفكا السكنية بالقرب من أرتيموفسك "باخموت" فى دونيتسك الشعبية.
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