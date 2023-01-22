القاهرة الإخبارية: العثور على 6 وثائق سرية جديدة فى منزل بايدن

جدة - نرمين السيد - قال محامى الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن وزارة العدل اكتشفت 6 وثائق سرية إضافية، أثناء تفتيش منزل بايدن بمدينة ويلمنجتون فى ولاية ديلاوير، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف بوب باور، فى بيان، أن الوزارة أجرت تفتيشًا شاملًا للمنزل، ولم يكن بايدن أو زوجته حاضرين أثناء التفتيش، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكى عرض دخول منزله للسماح لوزارة العدل بتفتيش المبنى بأكمله بحثًا عن ملفات أو مواد سرية محتملة تعود إلى فترة عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وقال محامى بايدن، إن بعض الوثائق السرية تعود إلى فترة عضويته بمجلس الشيوخ، حيث مثّل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009، مضيفا أن وثائق أخرى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس فى إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2009 حتى عام 2017.

وتضاف هذه الوثائق إلى مجموعة من الملفات الحكومية السرية الأخرى التى سبق اكتشافها هذا الشهر فى مقر إقامة بايدن فى ولمنجتون وأخرى بمكتب خاص فى نوفمبر الماضي، كان الرئيس يحتفظ به فى مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد انتهاء توليه منصب نائب الرئيس فى إدارة أوباما، بحسب القناة الإخبارية.

وكان المدعى العام ميريك جارلاند، عين مستشارًا خاصًا للتحقيق فى الأمر بعد العثور على وثائق سرية فى منزل ويلمنجتون، ومكتب فى واشنطن العاصمة كان يستخدمه قبل أن يصبح رئيسًا.