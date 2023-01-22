جنود وأسلحة.. أوكرانيا تكشف حجم خسائر روسيا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم" - أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3145 دبابة و6268 من المركبات المدرعة و2144 من النظم المدفعية و445 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 من أنظمة الدفاع الجوى و287 طائرة و277 مروحية و17 سفينة حربية، فضلا عن 1892 طائرة بدون طيار و4 آلاف و932 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.