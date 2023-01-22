فايز فرحات لـ«القاهرة الإخبارية»: أمريكا والصين ستتجهان لتخفيف الصراع

وأوضح محمد فايز فرحات، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن عدم تصعيد الصراع بين الصين وأمريكا لا يعنى أن العلاقات ستأخذ اتجاهًا تعاونيًا أو وقف التنافس.
وأضاف، أن القضية الرئيسية فى الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين تتمثل فى تايوان، لكن سيظل التنافس قائمًا بين البلدين، وكل طرف يحاول إعادة هندسة منطقتى المحيط الهادئ والهندى استعدادًا للحظة صدام واردة لا أحد يعملها.
وأعرب مدير مركز الأهرام للدراسات، عن أمله أن تتحسن العلاقات بين الصين وأمريكا، لافتًا إلى أن مشروع التحديث العسكرى الصينى مازال مهمًا ويحتاج فترة، على الجانب الآخر فإن المواجهة مع روسيا فرضت أعباءً إضافية على أمريكا.
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